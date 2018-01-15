СК РФ возбудил еще два дела по фактам обстрелов Донбасса

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов населенных пунктов Донбасса. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны").

По версии следствия, 9 января этого года украинские военнослужащие, выполняя заведомо преступные приказы министерства обороны страны, обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в селе Саханка ДНР из тяжелых видов вооружения. В результате мирный житель получил ранения.

10 января украинскими силовиками был произведен прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в Киевском районе Донецка. В итоге пострадали два мирных жителя.

Напомним, что с 2014 года следователями СК возбуждено более 200 уголовных дел, связанных с событиями на Украине. Об этом в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал Александр Бастрыкин. По его словам, это, прежде всего, особо тяжкие преступления против мира и безопасности человечества.