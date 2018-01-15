Умер актер Владимир Поглазов

Скончался заслуженный преподаватель Театрального института имени Щукина, актер и режиссер Владимир Поглазов. Об этом на своей странице в Instagram сообщил актер, пародист и шоумен Александр Олешко.

"Владимир Петрович Поглазов.......ушёл....... Весь день в слезах..... Утром прощание с Михаилом Михайловичем Державиным и вот вечером такие вот вести..... Поглазов был для меня......никак не могу писать это в прошедшем времени.... Замечательный артист!!!! Удивительный, особенный педагог, УЧИТЕЛЬ!!!! Старший товарищ!!!! Друг!!!", - написал Олешко, поблагодарив учителя за доверию и поддержку.

Поглазов родился в 1945 году. В 1971 году окончил Щукинское училище - курс Катина-Ярцева. Более двадцати лет проработал в Московском театре "Современник".

Как режиссер поставил в 1984 году фильм-спектакль "Дороже жемчуга и злата".

Как актер снялся в фильмах и сериалах "Сёмин. Возмездие", "Смерть в пенсне, или Наш Чехов" - с Юрием Стояновым, "Бумеранг из прошлого", "Срочно в номер", "Вишневый сад" (1993 года), в ряде телевизионных фильмов. Дебютировав в 1972 году на сериал по одноименному роману Герцена "Былое и думы" - с Каюровым и музыкой Шнитке.