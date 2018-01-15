Вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в возрасте 46 лет

Ирландская певица Долорес О'Риордан умерла в возрасте 46 лет, сообщает сайт издания ее родного города Limerick Leader.

Вокалистка группы The Cranberries и супергруппы D.A.R.K. находилась в Лондоне, куда приехала ненадолго для записи нового музыкального материала.

Причина смерти не уточняется. "Члены семьи шокированы данным известием и просят о конфиденциальности в это трудное для них время", - прокомментировал произошедшее агент певицы.

В последний раз Долорес О'Риордан выходила на связь с фанатами в официальном аккаунте The Сranberries в Twitter в декабре. "Всем привет, это Долорес. Чувствую себя прекрасно! Впервые за несколько месяцев немного выступила, исполнила несколько песен на ежегодной вечеринке сотрудников Billboard (еженедельный американский журнал о музыке - прим. "РГ") в Нью-Йорке с местной группой. Получила огромное удовольствие! С Рождеством всех наших поклонников! Хо!", - написала певица.

Hi All, Dolores here. Feeling good! I did my first bit of gigging in months at the weekend, performed a few songs at the Billboard annual staff holiday party in New York with the house band. Really enjoyed it! Happy Christmas to all our fans!! Xo — The Cranberries (@The_Cranberries) 20 декабря 2017 г.

В прошлом году The Cranberries выпустили седьмой студийный альбом Something Else. Альбом записан с ирландским камерным оркестром в Лимерикском университете и содержит неизданные версии десяти синглов группы и три новые песни. Долорес О'Риордан выступала в группе с 1990 года.