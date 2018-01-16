У вас там сидит сущность в виде гномика

Порожденные некогда плодовитым Джеймсом Ваном хоррор-миры сегодня живут своей - не сказать что интересной, но весьма активной - жизнью при его скромном продюсерском участии. "Заклятие" обрастает спин-оффами, как плесенью, и даже почившая было "Пила" недавно высунулась из своей могилы. Так что на четвертый фильм серии "Астрал" (Insidious) поклонники Вана были обречены.

Сам он перестал снимать "Астралы" после второй части, что и без того посредственную франшизу, конечно, не улучшило. За "Астрал 4: Последний ключ" взялся малоопытный Адам Робител, ранее снявший "Демонов Деборы Логан" - довольно нелепую страшилку в жанре found footage про больную старушку, которая на самом деле совсем не больная, а одержимая демонами. Зато сюжетом занимался все тот же Ли Уоннелл, соавтор "Пилы" и бессменный сценарист "Астралов".

Поэтому главные составляющие сюжета остались неизменными. В центре внимания - экстрасенс Элис, а это значит, что у нас - опять приквел с флэшбэками. Ведь когда вы укокошиваете главную героиню в первом фильме, а михалковской смелости и прямоты вам для ее воскрешения не хватает, приходится в продолжениях обходиться приквелами с флэшбэками (тут лучше бы обойтись вовсе без продолжений, но деньги, как известно, не пахнут, даже если они заработаны плохим кино). Ну и всяческими потусторонними контактами, само собой. "Астрал" же.

А вот без персонажа Лин Шэй никак. Не потому что персонаж особенно интересный (об этом и речи не идет, несмотря на все более детальное раскрытие темы "демонов прошлого" флегматичной ведущей спиритических сеансов), а потому что сама актриса достаточно харизматична и фактурна, чтобы кое-как оправдать время, потраченное на любой из "Астралов". В случае с последним список достоинств на этом досуха исчерпывается (так как Патрика Уилсона теперь во франшизе почти нет).

Комплект был бы неполным без двух инфантильных дебилов - помощников Элис в исполнении Ли Уоннелла и Энгуса Сэмпсона, вроде как отвечающих за комедийную сторону картины. С чем они справляются ничуть не лучше, чем все остальное - с задачей кого-нибудь увлечь или напугать. А увлечь и напугать "Астралу 4" удастся разве что совсем скучающих и непуганых. Их вниманию предлагаются чемоданы с черепами, убогий монстр Пальцы-ключи и фирменная красномордая бабайка, "внезапно" выскакивающая как черт из табакерки. У-у!

1.5