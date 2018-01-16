Из-за холодов в Мехико объявлен максимальный уровень опасности

Из-за небывалых морозов в столице Мексики объявили максимальный уровень опасности. По прогнозу метеорологов, ближайшей ночью воздух в Мехико остынет до -4 градусов.

Местные власти боятся, что не все переживут похолодание. В подавляющем большинстве домов нет даже двойных оконных рам, не говоря уже об отопительных системах. Населению посоветовали одеваться как можно теплее, а также крайне осторожно использовать отопительные приборы, чтобы избежать пожаров и отравлений угарным газом.

В ближайшие дни потепления не ожидается, сообщает ТАСС.