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Рубрика: Экономика

Как отразится на населении закрытие Резервного фонда

Текст: Георгий Панин
В последнем месяце 2017 года правительством был потрачен весь Резервный фонд, чтобы покрыть бюджетный дефицит. Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК ТелеТрейд, рассказал "Российской газете", как закрытие фонда скажется на гражданах страны и исполнении бюджета. А также назвал альтернативные госзапасы.

Исчерпание Резервного фонда - звучит громко и, может быть, пугающе для многих, но это был далеко не последний триллион рублей в российской "кубышке". Само отдельное существование понятия "Резервный фонд" на протяжении нескольких лет - фактически формальность, как и акт собственно его ликвидации - и данное событие никак не отразится на населении или на исполнении бюджетов.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Мало того, в России есть огромные золотовалютные резервы Центрального банка, которые еще и сильно выросли в последние 2 года и составляют сейчас 425 млрд долларов, то есть почти 25 трлн рублей. Больше половины из этой суммы размещены в иностранных ценных бумагах, которые можно в любой момент и в нужных количествах продать: 27,2% в США, 12,5% во Франции, 10% в Германии, плюс порядка 70 млрд долларов имеем в золоте, которое хранится на территории нашей страны.

Золотые запасы Банк России еще и регулярно докупает на внутреннем рынке, только за год физического золота приобретено на 8,8 млрд долларов. И собственно до продажи резервов ЦБ дело, очевидно, не дойдет. Наоборот, эти резервы в последнее время пополняются за счет дополнительных нефтегазовых доходов: Минфин покупает валюту на все налоговые "излишки" от нефтегазового экспорта. А это весьма существенные суммы. Только за этот год Минфин обменял на валюту 830 млрд рублей, и эти деньги при необходимости могут из резервов ЦБ перейти в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Этот фонд, в отличие от Резервного фонда, по-прежнему функционирует. На сегодняшний день в нем находится 3,75 трлн рублей. Фонд национального благосостояния точно так же будет использоваться для финансирования дефицита российского бюджета, который в 2017 году был равен всего 1,6% ВВП, или 1,5 трлн рублей. То есть, даже теоретически в режиме без пополнения денег ФНБ спокойно хватит на плановое покрытие 2-летнего бюджетного дефицита. А сам этот бюджет использоваться будет так же, как и в последние 3 года: в том числе и на повышение зарплат бюджетникам, пособий, выплат, чтобы компенсировать последствия суммарного подъема цен с 2014 года, на различные инфраструктурные проекты и на стимулирование перспективных или технологичных проектов.

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Безусловно, эти затраты дадут отдачу: при участии государственных денег софинансируется и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), привлекающий под госгарантии деньги иностранных инвесторов в кратном размере под развитие производств, и РЭЦ (Российский экспортный центр), упрощающий предприятиям выход с товарами несырьевого экспорта на зарубежных заказчиков.

Дефицит бюджета сам по себе не плох: наоборот, бюджет развития всегда бывает дефицитным, то есть эта разница в 1,5 трлн рублей на самом деле содержит в себе как минимум отчасти инвестиции России в будущее. На январь 2015 года Резервный фонд составлял, кстати, около 5,7 трлн рублей: по этой цифре можно вполне судить о темпах расходования средств, а учитывая, что в 2015-2016 годах Россия пережила из-за низких цен на нефть и из-за санкций наиболее кризисный период, то можно ожидать, что и темпы расходования "подушки безопасности" в 2018-2020 годах будут намного ниже даже без учета прогнозируемых темпов пополнения "кубышки".

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