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Рубрика: Общество

Кевина Спейси обвинили в расизме

Голливудскому актеру Кевину Спейси, ранее обвиненному в домогательствах, теперь предписывают и расизм. Руководитель охранной фирмы VIP Protective Services 51-летний Ёрл Блу рассказал, что исполнитель главной роли в сериале "Карточный домик" отказывался пожать руки чернокожим сотрудникам фирмы на съемочной площадке.

Фото: kinopoisk.ru
Спейси обвинили в домогательствах к члену норвежской королевской семьи

Блу добавил, что Спейси оскорбительно высказался в адрес темнокожих сотрудников, передает РИА Новости. Актер сказал управляющему по безопасности, что он не хочет, чтобы они смотрели его трейлер, добавив оскорбительное выражение.

Вокруг Кевина Спейси разразился крупный скандал, около 15 человек обвинили актера в домогательствах. Скандал начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа.

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