В Москве задержали двух наркодилеров

Московские полицейские задержали приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Об этом сообщил начальник пресс-службы московской полиции Юрий Титов.

По его словам, отрабатывая оперативную информацию, полицейские задержали 31-летнего мужчину, находившегося за рулем автомобиля "Митсубиси Паджеро". Обыскав машину, оперативники под сиденьем водителя нашли сверток с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотиком - производным метилэфедрона, массой более 2-х килограммов.

Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по тяжелой статье УК: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Чуть ранее, на Щелковском шоссе столицы, полицейские задержали также приезжего из ближнего зарубежья по подозрению, на этот раз, в покушении на сбыт героина. По информации Титова, в съемной квартире подозреваемого нашли свыше 4 килограммов героина. Приезжему также грозит лет 20 провести за решеткой.

А в Новгородской области, в Володарском районе, задержали 30-летнего москвича с крупной партией наркотиков. По информации пресс-службы областной прокуратуры, тот решил подзаработать наркокурьером: мужчина на легковом автомобиле перевозил запрещенные вещества через Нижегородскую область в Республику Чувашия. При задержании оперативники нашли у него 4 килограмма синтетических наркотиков. Он арестован. Лишиться свободы он может на срок от пятнадцати до двадцати лет.