В Орле задержан подозреваемый в двойном убийстве

Следственные органы Орловской области раскрыли двойное убийство, совершенное накануне в областном центре, и задержали подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Как рассказали в ведомстве, 15 января в одной из квартир Орла с ножевыми ранениями были обнаружены бездыханные тела 24-летней девушки и 22-летнего молодого человека. По данному факту возбудили уголовное дело.

Убийство было раскрыто в кратчайшие сроки. Под подозрение попал 28-летний местный житель. Он задержан и, как говорят в СУ СК, под тяжестью собранных улик уже сознался в содеянном. По версии следствия, мужчина приехал к потерпевшей домой и хотел дождаться ее мужа, чтобы обсудить рабочие вопросы.

- Женщина настойчиво предложила ему покинуть квартиру, - рассказали в СУ СК. - Злоумышленник в ответ схватил кухонный нож и нанес множественные ножевые ранения, от которых потерпевшая скончалась на месте.

По стечению обстоятельств в этот момент в дверь позвонил 22-летний парень - знакомый семьи, который приехал отдать денежный долг. Злоумышленник впустил его и несколько раз ударил ножом, а затем скрылся с места преступления.