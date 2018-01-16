В Твери бесследно исчезли две маленькие девочки

В Твери возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух малолетних девочек.

В следственном управлении СК РФ по Тверской области рассказали, что, со слов матери детей, в сентябре минувшего года у дома на Новоторжской улице Твери на женщину напали трое мужчин и похитили ее малолетних дочерей 2010 и 2012 годов рождения. После случившегося Московский межрайонный следственный отдел Твери проводил доследственную проверку, в ходе которой девочки были найдены у их отца. Детей осмотрели медики на предмет травм, опросили с участием психолога - тогда с ними все было в порядке.

Однако 15 января мать снова обратилась в Следственное управление по Тверской области, заявив, что с октября 2017 года она о своих детях ничего не знает и потому опасается за их жизнь и здоровье.

- Длительное отсутствие сведений о судьбе и месте нахождения малолетних свидетельствуют о возможном совершении в отношении них преступления, повлекшего смерть последних, - пояснила официальный представитель регионального СУ СКР Валерия Павлова. - Поэтому по данному факту межрайонный следственный отдел по городу Твери возбудил по факту безвестного исчезновения девочек уголовное дело по пунктам "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Местонахождение детей устанавливается.