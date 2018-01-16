На Камчатке пойдет под суд организатор банды ловцов кречетов

Следователи СУ СК России по Камчатскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Республики Крым, который обвиняется в тяжком экологическом преступлении - незаконной добыче птиц, занесенных в Красную книгу РФ, а также в использовании подложного паспорта.

Как сообщила старший помощник руководителя ведомства Елена Матафонова, по данным следствия, организованная группировка действовала на полуострове с июня по ноябрь 2016 года. Три бригады ловили кречетов в районе лагун Опука, Яван и бухты Шлюпочная в Олюторском районе Камчатского края. В общей сложности они поймали 63 диких кречета, птиц, занесенных в Красную книгу РФ, охота на которых запрещена.

Птиц планировалось продать для охоты в страны Ближнего Востока, поэтому после отлова их содержали в неволе.

Организатор ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. До июля 2017 года он скрывался в Крыму, но затем был задержан и доставлен на Камчатку. Следователи считают, что из Крыма он руководил деятельностью всех трех бригад с помощью спутниковой связи, снабжал преступную группу деньгами, средствами для добычи, содержания и хранения кречетов.

Ущерб от преступных действий оценивается в 73 миллиона рублей.

У злоумышленников были изъяты орудия лова, оружие, боеприпасы, средства связи, приспособления для хранения и содержания птиц в неволе, а также все необходимое для жизнедеятельности вдали от цивилизации.

- К данному моменту судом постановлены обвинительные приговоры в отношении 11 членов организованной группы, которые признаны виновными в совершении указанного преступления. Еще шестеро находятся в розыске, - уточнила Елена Матафонова.

Мужчина признал себя виновным, дал признательные показания, в том числе и изобличающие подельников. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, отметила представитель регионального СК.

Преступление выявлено сотрудниками ПУ ФСБ России по Восточному арктическому району, сотрудниками УФСБ и УМВД России по Камчатскому краю.