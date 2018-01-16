Дебошир дважды не смог улететь в Москву из Томска

Сотрудники Томского аэропорта дважды за сутки не пустили на самолет жителя Санкт-Петербурга. Мужчина не смог улететь в столицу, так как был нетрезв и дебоширил.

- Сотрудники Томского линейного отдела МВД России при патрулировании аэропорта выявили мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и выражался в адрес пассажиров нецензурной бранью, - сообщили "РГ" в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Хулигана доставили в линейный пункт полиции. Как выяснилось, 45-летний житель Санкт-Петербурга на новогодние выходные приезжал в Томск в гости к своему приятелю. Вернуться домой он планировал через Москву.

Нарушителю предложили поменять билет и привести себя в порядок. Однако на следующий рейс ему попасть также не удалось. Представители авиакомпании отказались пропускать нетрезвого пассажира на борт воздушного судна и вновь вызвали полицию.

Задержанного привлекли к административной ответственности - ему грозит штраф в размере до 2000 рублей.