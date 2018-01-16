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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье сотрудника парка осудили за гибель посетителя

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В Ставропольском крае суд вынес приговор оператору-посадчику Парка культуры и отдыха города Изобильного. Мужчина признан виновным в причинении смерти посетителя парка по неосторожности и приговорен к 1,5 года ограничения свободы.

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- В нарушение своих профессиональных обязанностей, предусмотренных инструкцией, правилами безопасности, должностными регламентами, он покинул аттракцион и оставил территорию без надзора, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Ставрополью.

Как уже сообщалось, днем 25 марта осужденный отлучился со своего рабочего места, и как раз в этот момент один из посетителей зашел на огороженную территорию аттракциона "Силовые качели" и получил удар вращающейся кабиной по голове. От полученных травм он скончался на месте.  

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