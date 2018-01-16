В Ленобласти "обокрали" главную елку Соснового Бора

В Ленинградской области в городе Сосновый Бор украли игрушки с новогодней елки. Особенно злоумышленникам приглянулись стеклянные шары.

Как сообщает администрация Соснового Бора, председатель городского комитета по управлению ЖКХ Даниил Винник обратился к гражданам с просьбой вернуть украшения.

Шары чиновник предложил принести в администрацию, а те, кто стесняются, могут оставить новогодние игрушки под елкой.

Винник обратил внимание горожан, что если игрушки не будут возвращены, в следующем году украшать елку будет нечем. Сейчас в Сосновом Бору и других городах Ленобласти готовятся к демонтажу новогодних елей и праздничной иллюминации.