В Симферополе сгорела маршрутка

В столице Крыма рано утром сгорел маршрутный автобус марки "Богдан", двигавшийся в районе совхоза им. Дзержинского. Как сообщили очевидцы происшествия, инцидент произошел в часы, когда общественный транспорт еще не был заполнен.

Маршрутка в 6 часов 20 минут только выезжала на линию, и салон был еще пуст. По словам симферопольцев, водитель вел себя адекватно и постарался отогнать машину в сторону от домов и оживленного движения.

- Водитель молодец, не растерялся, отогнал маршрутку от домов подальше, - сообщили очевидцы из группы ВК "Клуб вежливых водителей "Автопартнер". В МЧС Крыма подтвердили факт происшествия. В результате ЧП незначительные ожоги получил только водитель автобуса.

- У водителя обожжены два пальца руки, от госпитализации он отказался, - сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Машина сгорела полностью и восстановлению не подлежит. По предварительной версии, воспламенение произошло в моторном отсеке автобуса.