Будапешт не обращался за разрешением на реэкспорт истребителей МиГ-29

Власти Венгрии пока не обращались за разрешением на реэкспорт истребителей МиГ-29. Об этом РИА Новости заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Анатолий Пунчук.

О том, что Будапешт выставил на аукцион 23 списанных военных самолета МиГ-29 советского и российского производства, ранее сообщило британское издание Defence & Security Intelligence & Analysis. По его данным, стартовая цена за эти истребители составляет 4,8 млрд венгерских форинтов (18 млн долларов). Также на торги выставлены 20 двигателей к МиГ-29, свыше 1,2 тысячи запчастей и некоторое количество ракет, которые способны нести машины этого типа, уточнило издание. Оно отметило, что заявки на участие в аукционе принимались с 14 по 16 ноября, а итоговая сделка должна получить одобрение Москвы.

"Венгры выставили 23 МиГ-29 на аукцион, - сказал Пунчук. - Мы пока не согласовали вопрос реэкспорта этих самолетов из-за отсутствия официального обращения венгерской стороны". Замдиректора ФСВТС уточнил, что "есть обращения частных фирм, однако конечных пользователей они не указывают".