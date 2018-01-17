Дополнительные доказательства опровергли слова Родченкова о подмене проб

Следствием собраны дополнительные доказательства, опровергающие показания Григория Родченкова о подмене проб российских спортсменов. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, были получены протоколы препровождения допинг-проб и документы по их регистрации в лаборатории в 2014 году ряда российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил комиссией, которая основывалась на показаниях Родченкова.

Документы показывают, что допинг-пробы спортсменов поступали в лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование.

Таким образом, были опровергнуты показания о якобы подмене проб спортсменов ночью. Свои показания дали сотрудники антидопингового центра, которые работали в лаборатории. Они сообщили о том, что никаких действий подобного рода не совершалось.

Напомним, СК РФ заявлял о готовности к сотрудничеству с Всемирным антидопинговым агентством для расследования возможных фактов нарушений антидопинговых правил.

Ранее было установлено, что Родченков сам распространял среди спортсменов и тренеров препараты, свойства которых ему не были известны, но впоследствии установленные как допинг. А уничтожив допинг-пробы, Родченков скрыл результаты своей преступной деятельности.