Южная Корея обвинила КНДР в атаках на инвесторов криптовалют

Компания Recorded Future заподозрила северокорейских хакеров в атаке на биржи криптовалют в Южной Корее в конце 2017 года. В частности, речь идет о группе Lazarus.

Целями группы, по версии организации, стали не только южнокорейские биржи криптовалют, в частности - биржа Coinlink, но и общество "Друзей министерства иностранных дел". В ходе анализа вредоносных программ специалисты компании обнаружили код Destover. Техника, кодирование и цели позволяют с утверждать, что за действиями хакеров стоит именно северокорейские власти, передает РИА Новости.

Ранее южнокорейская разведка заявила, что получила доказательства возможной причастности КНДР к краже персональной информации около 30 тысяч пользователей популярной в стране биржи криптовалют Bithumb. Подобный инцидент произошел на другой площадке - Coinis.