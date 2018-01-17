Командиров двух эсминцев ВМС США обвинили в убийстве

Командирам двух американских эсминцев Fitzgerald и John McCain предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в "халатности и непреднамеренном убийстве". Перед судом предстанут также офицеры боевых кораблей. Связано это с инцидентами, произошедшими в прошлом году.

Утром 21 августа в районе Малаккского пролива направлявшийся в Сингапур эсминец John McCain столкнулся с торговым судном Alnic MC. В результате столкновения пропали десять моряков, еще пять были травмированы.

В середине июня 2017 года другой американский эсминец Fitzgerald у берегов Японии столкнулся с филиппинским контейнеровозом. Тогда погибли семь военных моряков. По итогам расследования был уволен командир корабля и двое старших офицеров, напоминает РИА Новости.