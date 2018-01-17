Минобороны Таиланда заявило об отсутствии в стране боевиков ДАИШ

В Таиланде нет боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ). Об этом заявил министр обороны и вице-премьер королевства Правит Вонгсуван. Так он прокомментировал сообщение о задержании в Бангкоке пакистанца, предположительно занимавшегося изготовлением фальшивых паспортов для членов ДАИШ.

"Он хотел переправить бойцов с Ближнего Востока в нашу страну, но мы его остановили, - цитирует ТАСС слова Вонгсувана. - Могу подтвердить, что в Таиланде нет членов ДАИШ".

Полиция задержала 51-летнего пакистанца Мухаммада Икбалв в минувшее воскресенье. В квартире, которую арендовал иностранец, были найдены несколько поддельных индийских и сингапурских паспортов, а также оборудование для изготовления документов.

По данным местной прессы, Икбал входил в группу, готовившую документы для связанных с ДАИШ выходцев с Ближнего Востока, чтобы в дальнейшем перебросить их в Европу и Австралию.