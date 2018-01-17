В российский прокат 18 января выходит новый "богатырский" фильм - "Скиф" режиссера Рустама Мосафира. По жанру это и боевик, и фэнтези, и историческая драма одновременно. В картине три мира: славян, берендеев и скифов. И ратник Лютобор из мира славян идет вместе с молодым и прытким скифом Куницей к его соплеменникам, чтобы вызволить из плена свою семью. По пути путники попадают в плен к берендеям. Обозреватель "РГ", посмотрев фильм, задалась тремя вопросами, на которые и попросила ответить Рустама Мосафира.

Может ли зелье наделить человека силой?

В фильме главный герой пьет напиток, наделяющий его сверхъестественными способностями. Не водку ли вы имели в виду? Откуда взялась эта история, можно узнать?



Рустам Мосафир: Это в традициях, например, викингов, нордических народов. У них есть берсерки - воины, посвятившие себя богу Одину, которые пили отвар из сухоборов, обретали боевую ярость, и, как считалось, - дух зверя. Но на самом деле мы, как современные люди, понимаем, что они были под сильным психотропным веществом и неслись в бой с топорами, с голым торсом, не чувствовали боли и демонстрировали невероятную выносливость. И у славян тоже были такие люди - рыкари. Чтобы абстрагироваться от того, что у нас не фэнтези, это абсолютно реалистично. Возьмите, к примеру, любого шамана, человека, связанного с миром духов, - они же употребляют какие-то средства. Также и наш герой. Но вообще в этой сцене есть некая сказочная ситуация. Можно много аналогий привести. Есть живая и мертвая вода. Выпил мертвую воду - стал живым.

Зельем, о котором идет речь, обладают берендеи. Мы, воспитанные еще на "Снегурочке" Островского, знаем, что они - народ миролюбивый. А тут - готовы всех уничтожить, да еще и с таким напитком...



Рустам Мосафир: Мы привыкли к берендеям и Снегурочке так же, как к тому, что кардинал Ришелье в "Трех мушкетерах" плохой. А на самом деле, возможно, он был хороший, а мушкетеры - те еще оболтусы. В фильме "Скиф" показано мое художественное восприятие берендеев. Более того, я же не говорю, что они злодеи. У нас берендеи достаточно забавные. Когда сцена с ними только начинается, она такая, что даже можно улыбнуться. И зритель не ожидает, что произойдет дальше. Для берендеев это просто образ жизни такой. У них тоже дети есть, семьи. Но таков уклад.

Способен ли человек превратиться в зверя?

Как вы снимали превращение богатыря Лютобора в зверя? И что это означает, когда в человеке просыпается животное?



Рустам Мосафир: Мы долго искали, как это сделать. В принципе у нас в фильме компьютерная графика используется по минимуму. Само перевоплощение сделано монтажно. Фактически из кадров с помощью клиповых монтажных приемов. Они выбиваются из общей стилистики картины и тем самым подчеркивают точку невозврата героя, когда в него входит этот дух. Мы пытались найти какой-то образ, то есть очень важно было не уйти в фэнтези, нарисовать, например, медведя. Во-первых, я не хотел делать привязку к конкретному животному, хотя и существует теория, что у берендеев был тотемный медведь. Но поскольку фильмов про медведей просто тьма и зрители могут снова провести аналогию, что опять, мол, русский человек - медведь, мы придумали, что наш герой стал сверхчеловеком. Мы думали, как это сделать, в частности, с продюсером Сергеем Сельяновым. Как изобразить некую звериную ауру. Мы не хотели рисовать, что он мутирует реально в медведя, потому что у нас по подаче очень реалистичная картина. И мы придумали некий биоскафандр: звериная аура появляется на персонаже в момент ярости. Это как некий взгляд со стороны. Мы это сделали минималистично, и в итоге превращение - единственная наша компьютерная игра в фильме. Потом в видениях Лютобору кажется, что у него тоже лапы, но он не мутирует, как оборотень, а у него просто как оболочка такая. Мы показываем, что человек остается нормальным, потому что он не мутирует, наш фильм - не сказка.

А вообще, как по-вашему, в любом человеке ведь может проснуться зверь? Или это не каждому дано?



Рустам Мосафир: Не каждому дано, более того, не каждому дано управлять этим зверем. Здесь еще вопрос в том, что герой может управлять им и в какой-то момент снова стать человеком. Вообще наша история - не просто путь героя: он из своего привычного мира попадает в мир иной и проходит инициацию. Да, путешествие достаточно кровавое, он познает себя, но потом все равно приходит к общечеловеческим ценностям.

Предательство заложено в природе людей?

В фильме скиф Куница в какой-то момент говорит Лютобору: "Плохо ты знаешь людей". У вас практически все ключевые персонажи фильма предают. Но все ли люди предатели?



Рустам Мосафир: Это есть в сущности человека. Но хочу подчеркнуть: я никогда не понимал словосочетания "исторический фильм". Шекспир - это что, история или нет? Нет! Это драма про человеческие страсти. И фильм "Скиф" - это драма про человеческие страсти в таком антураже, который мне как художнику нравится. У Куницы там еще есть одна фраза. Герои много говорят про богов всевозможных, и в конце он произносит: "Не в богах дело, а в людях". Вот такая квинтэссенция всего. А про предательство у нас не больше, чем у других великих драматургов. Это извечная тема.

Но тем не менее вы на ней сделали акцент в фильме.



Рустам Мосафир: Шаг за шагом, и в итоге получается большая трагедия. Вначале - одно предательство, оно тянет за собой другое и так далее. И как герою, который хочет остаться человеком, жить среди этого мира? Это важно, потому что богатырь Лютобор - конкретный и вроде хороший мужик, но какой выбор сделает он? Для кино это, наверное, самое важное, чтобы перед героем стоял серьезный моральный выбор. И тема предательства - она проходит лейтмотивом. Не то чтобы что мы ее попытались спланировать, просто в фильме затрагиваются серьезные вещи. Помимо того что это - приключенческое кино.

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*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"