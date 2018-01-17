Назарбаев: Отношения РФ и США "ушли на ноль"

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о низком уровене отношений между Москвой и Вашингтоном. Свою позицию он озвучил в ходе совместного с американским коллегой Дональдом Трампом выступления.

"Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией", - цитирует РИА Новости слова казахстанского лидера.

Видеозапись с выступлением Назарбаева и Трампа опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома.