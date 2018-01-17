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17.01.2018 19:37
Рубрика: В мире

Пьяный полицейский на Porsche протаранил забор резиденции Назарбаева

Резонансное ДТП произошло в столице Кахахстана Астане. В среду, 17 января, премиальный кроссовер Porsche Cayenne, за рулем которого находился нетрезвы сотрудник полиции, врезался в забор резиденции президента страны Нурсултана Назарбаева.

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"Инспектор отдельного специализированного батальона участкового пункта ДВД Астаны старший лейтенант полиции Е.Иманбеков, находясь в нетрезвом состоянии и управляя автомашиной марки Porsche Cayenne, совершил столкновение с опорой забора резиденции "Ак орда" со стороны улицы Достык", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы астанинского департамента внутренних дел.

Любопытно, что владельцем автомобиля является другой сотрудник полиции - командир взвода отдельного спецбатальона управления административной полиции ДВД Астаны капитан Джумахметов. Во время аварии он был на пассажирском сиденье, а после ДТП предпочел скрыться.

"После ДТП Джумахметов скрылся с места происшествия. Управлением собственной безопасности ДВД Астаны начато служебное расследование", - сообщили в ведомстве.

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