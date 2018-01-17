Площадь масляных пятен близ Китая превысила 100 квадратных километров

В Восточно-Китайском море в результате крушения иранского нефтяного танкера образовались два масляных пятна общей площадью около 109 квадратных километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное океанологическое управление КНР.

Танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата. Шестого января судно столкнулось с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая. После очередного взрыва на борту танкер затонул 14 января.

Согласно снимкам со спутников, площадь концентрированной замасленной зоны составляет около 69 квадратных километров, еще порядка 40 километров - с меньшим содержанием загрязнения. Как ожидается, в ближайшее время власти Китая направят к месту затопления танкера дайверов, которым предстоит устраненить утечки на маслопроводах затонувшего судна, чтобы минимизировать ущерб морской экологии.