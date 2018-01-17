На Рижском и Белорусском направлениях задерживаются пригородные поезда

На Рижском и Белорусском направлениях по техническим причинам задерживаются пригородные поезда.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, на Рижском направлении около станции Красный Балтиец в 18-11 встала электричка "Москва-Румянцево". Через 11 минут она смогла самостоятельно доехать до станции Тушино, где пассажиров высадили, а поезд убрали в тупик. Из-за инцидента часть поездов идут на направлении с увеличенными интервалами.

На Белорусском направлении электрички по техническим причинам также задерживаются несколько поездов.