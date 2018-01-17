В Москве трое детей выпрыгнули из горящей квартиры на растянутое одеяло

На востоке Москвы трое детей выпрыгнули из окна горящей квартиры. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, ребят спасли очевидцы трагедии: они растянули одеяло и не дали погорельцам разбиться.

Пожар произошел вечером в среду в доме 12/23 на Свободном проспекте, в столичном районе Новогиреево. Многие местные жители давно просили власти снести ветхую пятиэтажку и предоставить современные квартиры. Информация о пожаре поступила в главк около 16:13. Выяснилось, что в одном из жилых помещений на четвертом этаже загорелась одежда и мебель. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Первые пожарные подразделения прибыли к дому уже через 6 минут после вызова. В это время очевидцы заметили, что в горящей квартире находятся трое детей. Огонь сильно разгорелся, и они просто не могли пробраться к спасительной лестнице. Тогда жильцы дома вышли на улицу и растянули одеяло, все трое ребят спрыгнули на него. Всем потребовалась госпитализация. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного департамента ГО, ЧС и пожарной безопасности, одного из пострадавших доставили в медучреждение вертолетом. О характере травм пока не сообщается.