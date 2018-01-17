Отец обвиняемого в убийстве хабаровского пауэрлифтера погиб в ДТП

Отец Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева, погиб в ДТП в Хабаровске. Накануне утром он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и был сбит спешащим на вызов такси.

- Он шел на работу. Ходил одним и тем же маршрутом, - сообщил ТАСС адвокат Аллахверанова Константин Лысенко, добавив, что родственнику Анара неоднократно поступали угрозы.

В краевом ГИБДД подтвердили, что во вторник в Железнодорожном районе города автомобиль Toyota Corolla сбил мужчину 1959 года рождения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, водитель был трезв, уточнили в полиции.

Напомним, Анара Аллахверанова обвиняют в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. 20 августа 2017 года у кафе в центре Хабаровска между ними произошла драка, во время которой обвиняемый нанес спортсмену несколько ударов. Драчев скончался от полученных травм, не приходя в сознание.

Предполагаемый убийца почти месяц скрывался от следствия, но затем явился с повинной. 15 января в Хабаровском краевом суде прошло предварительное слушание по делу об убийстве, на котором судья принял решение продлить арест Аллахверанова еще на полгода.