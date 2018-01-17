Хлопок газа произошел в одной из многоэтажек Ижевска

Хлопок бытового газа произошел в доме № 118 по улице Пушкинской в Ижевске. Происшествие случилось в квартире на шестом этаже, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии.

Через пять минут в доме уже работали сотрудники ведомства. Известно, что после хлопка в квартире начался пожар, который из-за небольших масштабов быстро потух.

- Есть один пострадавший. В самом доме все хорошо, без всяких разрушений, стены, перегородки - все целое, - пояснили в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах рассказал "РГ", что на месте происшествия погиб один человек. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Напомним, в ноябре в Ижевске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажного жилого дома, в котором находилась 31 квартира. Под завалами погибли семь человек. В три подъезда людей уже заселили. В феврале станет окончательно известно о пригодности для жизни еще двух подъездов.