Пострадавших от взрыва газа омичей доставят в Москву спецбортом МЧС

Сегодня в Омск прибыл спецборт МЧС России, который доставит в Москву семью, пострадавшую при хлопке газовоздушной смеси.

Сейчас родители и четверо детей находятся в ожоговом центре, врачи оценивают их состояние как тяжелое. Двое мальчиков и отец нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. В связи с этим было принято решение об их госпитализации в медицинские учреждения Москвы.

- Спецборт МЧС России, осуществляющий санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Омской области. - Пациентов будут сопровождать специалисты Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.

Напомним, 12 января газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме по улице 5-я Кордная, 9 на окраине города. В результате частично обрушились балконы с фасада здания, в квартирах вылетели стекла, треснула стена. После хлопка произошел пожар. Жильцов дома срочно эвакуировали. При взрыве серьезно пострадала многодетная семья. Квартира, в которой они проживали, полностью разрушена. Чтобы помочь попавшим в беду омичи собирают деньги и вещи.

- По основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать на рыбалку, заправил на автозаправочной станции и занес домой газовый баллон, который через некоторое время стал спускать газ и впоследствии воспламенился, - сообщила "РГ" представитель СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

Правительство Омской области намерено навести порядок на рынке продаж сжиженного газа в баллонах. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.