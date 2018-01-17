В Калининграде неизвестные попытались взорвать банкомат

Попытку вскрытия банкомата при помощи взрыва предотвратили сотрудники Росгвардии в отделении банка на улице Дзержинского в Калининграде.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии находились на маршруте патрулирования, когда поступила информация о срабатывании сигнализации в одном из отделений крупного росийского банка.

На месте происшествия обнаружилось, что дверь в помещение открыта, внутри сильно пахнет газом, а на полу возле банкоматов установлен газовый баллон с проводами. Сразу же вызвали следственно-оперативную группу, помещение начали проветривать, территорию оцепили.

Прибывший на место взрывотехник инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии обследовал предмет и идентифицировал его как предназначенный для разрушения корпуса. Устройство было оперативно обезврежено, никто не пострадал.

На месте события продолжает работать следственно-оперативная группа УМВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.