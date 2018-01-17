В Карелии автобус с рабочими попал в аварию с грузовиком

В городе Костомукше в среду утром столкнулись пассажирский автобус, грузовик и легковой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, среди пострадавших четыре пассажира автобуса и водитель иномарки.

ДТП произошло в восемь часов утра. Автобус, принадлежащий предприятию "Карельский окатыш", вез 25 рабочих горно-обогатительного комбината. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля въехал в стоящий на обочине грузовик. А уже с легковушкой столкнулся двигавшийся следом автобус.

По информации сотрудников ГИБДД, водитель автобуса имел все необходимые документы, его тахограф - в исправном состоянии. На месте ДТП работают инспекторы, сотрудники МЧС и представители предприятия "Карельский окатыш".