В Курганской области за десять лет почти наполовину уменьшилось поголовье крупного рогатого скота. Особенно сильно поредело молочное стадо в личных подсобных хозяйствах. Чиновники связывают процесс с изменением образа жизни сельского населения, а местные жители - с отсутствием стимулов для животноводства.

Молоко из магазина

Владимир Васильев живет в деревне Воздвиженке Целинного района. Владельцем личного подсобного хозяйства он стал 18 лет назад. До этого работал в Челябинске на заводе. По семейным обстоятельствам вернулся в родные края и занялся хозяйством. Он искренне не понимает людей, которые говорят, что в деревне нечего делать. У него самого столько работы, что просто не хватает времени. На подворье коровы, телята, бычки. Сам их пасет, заготавливает корм, сам доит буренок, а излишки молока продает.

- Чтобы жить в деревне, надо, во-первых, ее любить, во-вторых, работать 24 часа в сутки, а спать предпочтительно стоя, - шутит хозяин. - Отдыхать на море, конечно, некогда. Да и здешние озера замечательные.

К сожалению, таких энтузиастов, как Васильев, немного. В четырех населенных пунктах Половинского сельсовета, куда входит Воздвиженка, живут полторы тысячи человек. На подворьях у них 200 коров, в основном на центральной усадьбе. В Воздвиженке - чуть более трех десятков, в Дудино - всего шесть голов, в Чартово вообще не осталось ни одной.

- Молодежь разъехалась, а пенсионеры уже по состоянию здоровья не могут держать скот, - говорит глава сельсовета Павел Кротиков. - Им легче купить пакет молока в магазине. Благо, с этим проблем нет, предприниматель продукты привозит.

Между тем специалисты отмечают, что дело не только в старении населения и общем упадке деревень, но и в меняющейся структуре сельскохозяйственного рынка в пользу крестьянско-фермерских хозяйств и агропредприятий.

Фермы стали крупнее

По предварительным данным Всероссийской сельхозпереписи 2016 года, число личных подсобных хозяйств (ЛПХ) за десять лет в Зауралье увеличилось на десять с лишним тысяч (4,6 процента). На 1 июля 2016 года их насчитывалось 231,3 тысячи. Но только в 15 процентах из них держат крупный рогатый скот (КРС), в 11-ти - свиней, в восьми - овец и коз. Более трети владельцев подворий разводят птиц, в том числе редких. Количество цесарок, к примеру, выросло в десять, а перепелок - почти в 80 раз, появились даже страусы и фазаны.

Согласно опросам переписчиков, большинство селян ведет хозяйство для обеспечения потребностей семьи, небольшая часть (9 процентов) рассматривает его как дополнительный источник дохода и только 0,5 процента работают в основном на рынок. При этом почти четверть подворий не имеет никакой живности и вообще не занимается производством сельхозпродукции. В итоге огромное количество земельных участков (свыше 17 процентов) заброшено, дома стоят пустые. Десять лет назад таких участков было только семь процентов.

Противоположная картина наблюдается в секторе малого бизнеса - крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) и у индивидуальных предпринимателей (ИП). Их число с 2006-го по 2016 годы сократилось в два с лишним раза (с 2965 до 1157), но при этом стадо КРС увеличилось в семь раз. Поголовье коров выросло в 8,6 раза (с 560 до 4829 голов), свиней - в два, овец - в девять, лошадей - в 4,6, а птицы - в 76 раз.

Селянам стало проще и выгоднее купить молоко в магазине, чем производить его самостоятельно

- При снижении общего количества КФХ и ИП наблюдается их укрупнение, - комментирует цифры начальник отдела государственной статистики в городе Кургане Свердловскстата Елена Пайор. - На каждое хозяйство приходится в среднем 582 гектара земли против 125-ти в 2006 году. Также примечательно, что за десять лет доля КФХ и ИП, осуществляющих сельхоздеятельность, выросла более чем в два раза - с 36,3 до 73,8 процента. Все это говорит о структурных изменениях в сельском хозяйстве региона.

Перешли на мясо

Интересен и такой факт. За десять лет в хозяйствах всех категорий коров стало меньше на 45 процентов, зато поголовье КРС мясного направления увеличилось с 10 до 8000 голов. Впервые появился мясной скот у фермеров (около двух тысяч) и даже в личных подсобных хозяйствах (747). Правда, скептики утверждают, что скот на мясо выращивали всегда, может, просто не показывали в отчетах.

Владелец ЛПХ из Лебяжьевского района Алексей Радионов считает переход с молока на мясо вынужденным. Два года назад он работал заготовителем молока, обслуживал 30 дворов. Сейчас большинство знакомых Радионова от дойных коров избавилось, а некоторые вообще перестали держать животных. Негативную роль, по его мнению, сыграла отмена "молочных" субсидий. (Раньше из областного бюджета частникам компенсировали три рубля за литр реализованного молока, с 2015 года субсидию уменьшили на рубль, а потом и вовсе отменили.)

Между тем сельхозперепись свидетельствует, что стадо у населения неуклонно сокращалось и тогда, когда платили субсидии. В областном департаменте АПК отмечают: жизнь в селе изменилась, личное подворье уже не является главным для местных жителей. К тому же развитие производства в сельхозорганизациях и КФХ фактически дестимулирует содержание скота на личных подворьях: безусловно, крупное производство экономически более эффективно. Так что селянам действительно стало проще и выгоднее купить молоко в магазине, чем производить его самостоятельно.

Кстати, те, кто держит коров для себя, никогда субсидии и не получали, подчеркивают чиновники. А кто хочет на этом зарабатывать, должны подумать о переводе своего хозяйства в статус КФХ - тогда появится возможность получать и грантовую поддержку, и льготные краткосрочные инвестиционные кредиты под гораздо меньший процент, чем выдают частникам.

Минус посредник

Однако фермерские хозяйства вряд ли полностью заменят подворья. Несмотря на продолжающийся спад, доля хозяйств населения в общем объеме валовой продукции АПК региона превышает половину. Здесь по-прежнему самое крупное стадо коров (82 из 127 тысяч). Тем не менее, по мнению главы семейной фермы из Звериноголовского района Павла Птицына, производством молока должны заниматься крупные специализированные комплексы. Фермерам и частникам такие объемы просто не вытянуть. А вот производство мяса им вполне по силам, правда, при определенных условиях. Вообще-то, Птицын в основном выращивает зерновые. Но в 2013 году решил освоить и животноводство. Выиграл по конкурсу грант на девять миллионов рублей по программе "Семейная ферма" и купил племенной скот абердин-ангусской породы. Правда, пока мраморное мясо продается по цене обычной говядины и большой прибыли не приносит.

- Фермерам нужно объединяться и налаживать собственную переработку, - уверен Птицын. - А так, получается, вкладываем свои средства в производство мяса, а посредникам отдаем почти даром.

У фермера уже есть несколько единомышленников. Думают создавать сельхозкооператив, что позволит выйти напрямую на рынок, минуя перекупщиков. К слову, такие объединения крестьян тоже могут рассчитывать на поддержку государства.

комментарий

Сергей Пугин, первый заместитель губернатора, директор департамента АПК Курганской области:

- Продолжающееся сокращение скота в личных подсобных хозяйствах не позволило в целом по животноводству за 2017 год получить положительный индекс. Тем не менее он очень близок к ста процентам. Считаю, за счет прироста поголовья в сельхозорганизациях и КФХ ситуация стабилизируется. Перед муниципалитетами стоит задача добиваться ежегодного прироста поголовья не менее чем на сто коров. Она вполне выполнимая, если учесть, что господдержка в этом году увеличится. Сохранятся гранты для животноводческих хозяйств. Востребованным оказалось субсидирование затрат на приобретение племенного скота, впервые запущенное в 2017 году. Если хозяйство приобретает до 100 голов, возмещается половина затрат, если больше - 65 процентов. Только с помощью этого механизма стадо Зауралья выросло на тысячу голов племенного скота.