Сенат США продлит срок действия закона о слежке за иностранцами

Американские сенаторы продлят срок действия закона о слежке за иностранцами.

Документ уже одобрила палата представителей. Она также отклонила поправку, которая требовала наличия ордера у спецслужб, чтобы проверять связи граждан США с иностранцами.

О программах, которые позволяют прослушивать телефоны людей, в 2013 году рассказал экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. Он отметил, что американские спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру. Власти подчеркивают, что с помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, передает РИА Новости.