Снежный циклон нарушил работу крупнейшего аэропорта США

Почти 1000 рейсов отменили в двух аэропортах Хьюстона из-за неблагоприятных метеоусловий.

Погоду на юге США испортил мощный циклон "Инга". На штаты Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама, Теннесси, Джорджия, Кентукки и Пенсильвания обрушились осадки в виде снега и дождя.

Это значительно затруднило работу аэропорта Хьюстон Интерконтинентал, который является одним из крупнейших в мире. Администрация воздушной гавани сообщила, что пришлось отменить 724 рейса.

Еще почти 300 рейсов были отменены в аэропорту имени Уильяма Хобби, передает РИА Новости.