В Китае автобус столкнулся с грузовиком и улетел в кювет

На юго-западе Китая произошло крупное ДТП, в котором три человека погибли, еще более 50 пострадали.

Как сообщает ТАСС, авария произошла на скоростном шоссе G80 в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Автобус, который направлялся из города Наньнин в Байсэ, столкнулся с грузовиком, после чего пробил ограждение и упал в овраг.

На место происшествия были направлены 12 карет скорой помощи. Врачи осмотрели травмированных, людей с тяжелыми травмами госпитализировали. Три человека скончались. Всего в автобусе находились 54 пассажира.