В Сеуле из-за ядовитого смога введен режим ЧС

Из-за смога в столице Южной Кореи введен режим чрезвычайной ситуации. Концентрация в воздухе взвешенных микрочастиц в три раза превышает предельно допустимый уровень.

Для улучшения экологической обстановки владельцам машин с четными номерами рекомендовано воздержаться от поездок. Кроме того, в часы пик общественный транспорт Сеула будет работать бесплатно.

Власти мегаполиса также обязали 80 предприятий, загрязняющих воздух, сократить объем производства. Смог содержит диоксид серы, диоксид азота, пары бензина, растворителей и пестицидов, оксид диазота и еще с дюжину ядовитых веществ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные южнокорейских синоптиков.