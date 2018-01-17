В Средиземном море спасли почти полторы тысячи мигрантов

Служба береговой охраны Италии сообщила, что спасла в Средиземном море около 1,4 тыс. мигрантов. Речь идет об 11 операциях, сроки которых не уточняются.

Как пишет ТАСС, на семи катерах и четырех лодках беженцы пытались перебраться из Ливии в европейскую страну на Апеннинском полуострове.

В прошлом году благодаря заключенным соглашениям удалось сократить поток мигрантов более чем на 30 процентов. По официальным данным, в Италию по морю прибыли чуть менее 120 тысяч граждан Ливии.

Беженцами занимаются сотрудники миссии ЕС Eunvaformed и одна неправительственная организация.