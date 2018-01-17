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Рубрика: Общество

Вдова гитариста Eagles подала в суд на лечившую музыканта клинику

Вдова гитариста и сооснователя рок-группы Eagles Гленна Фрая подала иск против больницы, в которой незадолго до смерти ее муж лечился. Фрай обвинила находящуюся на Манхэттене больницу "Маунт-Синай" и ее врача, гастроэнтеролога Стивена Ицковица, в том, что они не оказали надлежащее лечение ее супругу.

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Гленн Фрай был болен язвенным колитом. Под опекой Ицковица он находился с 19 октября по ноябрь 2015 года. Больница "Маунт-Синай" комментировать иск отказалась, передает ТАСС.

Фрай скончался 18 января 2016 года от осложнений, вызванных острым язвенным колитом, пневмонией и ревматоидным артритом. Ему было 67 лет.

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