"Аэрофлот" отменил сразу 12 рейсов в Италию

Масштабная забастовка в Италии повлияет на авиасообщение с Россией.

Как пишет ТАСС, 19 января к работе не приступят сотрудники компаний по наземному обслуживанию в аэропортах по всей стране. Из-за этого "Аэрофлот" отменил сразу 12 рейсов - в Рим, Милан и Венецию.

"Пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте перевозчика. Там же можно найти список отмененных рейсов. Добавим, что забастовка в стране на Апеннинах продлится сутки.