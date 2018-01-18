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18.01.2018 07:07
Рубрика: В мире

Члены СБ ООН призвали соблюдать оружейное эмбарго в отношении Ливии

Совет Безопасности ООН провел заседание по ситуации в Ливии, передает ТАСС. Поводом для встречи стали вспыхнувшие в Триполи на минувшей неделе ожесточенные столкновения между различными вооруженными формированиями.

По словам выступившего на заседании спецпредставителя генсека ООН Гасаса Саламе, боевые действия, приведшие к жертвам, говорят о необходимости строгого соблюдения оружейного эмбарго в отношении Ливии. Эмиссар также выразил обеспокоенность сообщениями о перехвате в море греческим пограничниками крупной партии взрывчатки, следовавшей в Ливию. "Страна, в которой насчитывается 20 миллионов единиц оружия, не испытывает в нем нужды", - отметил Саламе.

МИД РФ: Снятие оружейного эмбарго с Ливии зависит от ситуации в стране

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков также подтвердил, что "проблема незаконного распространения оружия в Ливии не теряет остроты". "Именно поэтому требуется максимально строгий контроль в ходе поставок в Ливию военного снаряжения в рамках существующих изъятий", - сказал он.

Стычки в столичном аэропорту Митига начались 14 января. В тот день одно из действующих в пригороде Триполи формирований "Аль-Бакара" атаковало расположенную на территории воздушной гавани тюрьму. Боевики попыталось освободить находившихся там заключенных, большинство из которых связаны с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ). Нападавшие встретили отпор контролирующих Митигу так называемых Сил сдерживания специального назначения при МВД Правительства национального согласия. Столкновения привели к прекращению авиасообщения, а также гибели не менее 20 человек.
 

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