Лавров: Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия

Россия пока не рассматривает вопрос присоединения к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), но считает крайне важным продление моратория на любые ядерные испытания. Об этом Сергей Лавров заявил сегодня в Нью-Йорке на заседании Совета безопасности (СБ) ООН, посвященного проблематике нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

"Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения, в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает Договор о нераспространении ядерного оружия", - высказал позицию России министр. По словам Лаврова, в договоре, принятом 7 июля 2017 года без участия крупнейших ядерных стран, в том числе России и США, игнорируется необходимость учета всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность.

"Он также провоцирует глубокие разногласия между членами международного сообщества и может оказать дестабилизирующее воздействие на режим нераспространения. Хочу подчеркнуть: мы разделяем задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими односторонними методами, на которых основывается Договор о запрещении ядерного оружия", - сказал Сергей Лавров.

При этом российский министр считает крайне важным продление моратория на ядерные испытания.

"Важная проблема - состояние дел с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Являясь принципиальным сторонником этого договора, призываем все страны, от которых зависит его вступление в силу, довести до конца его подписание и ратификацию, как это было некоторыми из стран неоднократно обещано. При этом крайне важно обеспечить продление моратория на любые ядерные взрывы", - резюмировал Лавров.