Напавшего на журналистку "Эха" оставили под арестом до конца апреля

Борис Гриц, напавший в октябре 2017 года на журналистку радиостанции "Эхо Москва", останется за решеткой еще на три месяца. Такое решение вынес в четверг, 18 января, Пресненский суд Москвы.

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению. [] Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Грица на срок до 23 апреля 2018 года", - цитирует "Интерфакс" постановление судьи Евгения Найденова.

Как выяснилось в ходе слушания, Гриц, по результатам экспертизы, был признан невменяемым, и "ему рекомендованы меры интенсивного медицинского характера, так как он опасен и для себя, и для общества". Агентство отмечает, что сам обвиняемый в покушении на убийство не возражал против продления ему срока заключения под стражей.

Напомним, 23 октября 2017 года 48-летний гражданин Израиля Борис Гриц, распылив в лицо охранника газ из баллончика, смог пройти в редакцию и напал с ножом на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Злоумышленник нанес женщине удар оружием в шею. По его словам, ранее журналистка якобы преследовала его в течение некоторого времени, используя телепатическую связь. Уже 6 ноября после проведенной операции Фельгенгауэр снова вышла в эфир "Эха".