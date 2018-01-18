Новости

Состояние пострадавшей в резне пермской учительницы улучилось 09:19
Столичных водителей попросили пересесть на общественный транспорт 09:13
Школа в Перми возобновила работу после поножовщины 09:01
Власти озаботились высокой минерализацией воды на севере Крыма 08:57
У приморской чиновницы забрали дорогой внедорожник 08:53
В тайге Хабаровского края пропал лесоруб 08:51
Американские ученые оценили ядерный потенциал КНДР 08:48
В Приморье рассказали, как леопарды уживаются с тиграми 07:47
На аукционе продан фрагмент флага с корабля адмирала Нельсона 07:35
Полиция Испании и Португалии нашла кокаин в свежих ананасах 07:34
Перед стартом "Союза" на Восточном введут режим повышенной готовности 07:32
Кабмин утвердил "дорожную карту" развития конкуренции в медицине 07:07
Члены СБ ООН призвали соблюдать оружейное эмбарго в отношении Ливии 07:07
У россиян в Таиланде похитили биткоины на сто тысяч долларов 07:06
В странах Европы превышен эпидпорог по гриппу 06:48
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Японии 06:25
Президент США составил рейтинг "фейковых СМИ" 05:49
Пожилой житель Мексики скончался от переохлаждения 05:36
В Москве потушили пожар на рынке "Садовод" 05:04
В Бразилии бандиты потребовали биткоины в обменном пункте 04:52
Пентагон опроверг создание в Сирии "новой армии" 04:52
В США злоумышленники уничтожили привезенных из России пчел 04:50
Якутяне окунутся в крещенские купели в 50-градусный мороз 04:43
"Аэрофлот" отменил сразу 12 рейсов в Италию 04:26
Британка обнаружила "демонические надписи" в комнате сына 04:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
18.01.2018 09:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Столичных водителей попросили пересесть на общественный транспорт

Текст: Светлана Батова

На городских дорогах сегодня ожидается тяжелая обстановка из-за плохой погоды. В связи с этим столичный Дептранс попросил водителей, по возможности, пользоваться общественным транспортом.

Москву признали вторым по дороговизне жилья городом в Европе

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным МЧС сегодня в Москве прогнозируется сильный ветер до 13-17 метров секунду , снегопад, гололедица, метель. С ухудшением погоды вырастает возможность попасть в ДТП. При невозможности воспользоваться общественным транспортом, водителей просят быть максимально внимательными, строго соблюдать ПДД.

Уже сейчас уровень пробок, по данным Центра организации дорожного движения, достиг 7 баллов.

Весь городской транспорт работает в штатном режиме и готов к осложнению погодных условий.

Главное сегодня

Главред RT: Никто в России не призывал "заткнуть" западные СМИ
В Москве потушили пожар на рынке "Садовод"
Пентагон опроверг создание в Сирии "новой армии"
Израильские военные застрелили двух палестинцев
Верховная Рада отказалась от идеи разрыва отношений с Россией