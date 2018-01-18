Столичных водителей попросили пересесть на общественный транспорт

На городских дорогах сегодня ожидается тяжелая обстановка из-за плохой погоды. В связи с этим столичный Дептранс попросил водителей, по возможности, пользоваться общественным транспортом.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным МЧС сегодня в Москве прогнозируется сильный ветер до 13-17 метров секунду , снегопад, гололедица, метель. С ухудшением погоды вырастает возможность попасть в ДТП. При невозможности воспользоваться общественным транспортом, водителей просят быть максимально внимательными, строго соблюдать ПДД.

Уже сейчас уровень пробок, по данным Центра организации дорожного движения, достиг 7 баллов.

Весь городской транспорт работает в штатном режиме и готов к осложнению погодных условий.