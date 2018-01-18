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18.01.2018 04:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Якутяне окунутся в крещенские купели в 50-градусный мороз

Текст: Владимир Таюрский
Фото: Пресс-служба администрации Якутска Фото: Пресс-служба администрации Якутска
Фото: Пресс-служба администрации Якутска

В Якутии оборудованы 33 крещенских купели. Три из них подготовлены на реке Лена вблизи столицы республики, остальные - в 22-х районах, сообщили в региональном управлении МЧС России.

На Крещение в республике установились жесткие морозы. 13 метеостанций зафиксировали утром 18 января температуру 50 градусов и ниже, а еще на 11 станциях показатели термометров приближаются к этой отметке. Однако это не пугает людей. Ежегодно в прорубь окунается более 60 тысяч якутян, в том числе в арктических районах, расположенных вдоль побережья Северного Ледовитого океана.

Фото: Мария Васильева/Ясиа.ru
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Хотя праздник религиозный, в подготовке к купаниям активное участие принимают подразделения МЧС, ответственные за безопасность людей. Они обустраивают над купелями теплые палатки, внутри которых довольно комфортно даже в самые лютые морозы. Правда, вода в ледяных прорубях очень холодна, поэтому специалисты рекомендуют не задерживаться в ней дольше нескольких секунд.

Больше всего желающих окунуться обычно в Якутске. В прошлые годы их число достигало 43 тысяч человек. К купелям здесь всегда очередь.

Вокруг центральной купели, расположенной на протоке Лены рядом с городом, скульпторы создали целый ледовый городок. 18 января в 13.00 ее освятит Архиепископ Якутский и Ленский Роман, после чего до 9 часов утра 20 января она будет открыта для всех желающих.

В пресс-службе мэрии сообщили, что к месту проведения крещенских купаний будут ходить автобусы. У купели будут дежурить спасатели, медики, сотрудники полиции, представители казачества и общественности.
 

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