В тайге Хабаровского края пропал лесоруб

Вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего лесоруба в Нанайский район Хабаровского края, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пропаже человека поступила в ведомство от районной полиции. Известно, что мужчина 1981 года рождения, работающий на лесозаготовительном предприятии, ушел в лесной массив, расположенный в 80 километрах от трассы Хабаровск-Комсомольск. Это произошло в конце декабря. Самостоятельные поиски результатов не дали.

Разыскивать пропавшего будут восемь человек. На борту вертолета находится снегоход, на котором спасатели смогут передвигаться по тайге.