Жителей Приморья предупредили о 40-градусных морозах

Аномальные морозы до минус 43 градусов установятся в Приморье на следующей неделе. Экстренное предупреждение об этом размещено на сайте краевого ГУ МЧС.

"Из-за вторжения холодной арктической воздушной массы в период с 22-го по 26 января в южных и восточных районах ожидается до минус 35 градусов и ниже, в западных - минус 40 и ниже, в центральных - минус 43 и ниже", - говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели предупреждают о возможных затруднениях в работе автотранспорта, авариях на ЛЭП, нарушениях в работе системы ЖКХ. Кроме того, ожидаются вспышки ОРВИ и гриппа.