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18.01.2018 13:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мордовии нашли двух заблудившихся в лесу школьников

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Двое пропавших накануне в Темниковском районе Мордовии мальчиков шести и девяти лет найдены в 14 километрах от дома - по дороге из школы дети заблудились в лесу. Сейчас они находятся в больнице с переохлаждением организма.

В Удмуртии нашли двух пропавших мальчиков

Как сообщило в четверг МВД по Республике Мордовия, тревожный сигнал в правоохранительные органы поступил накануне в 19 часов. Родители мальчиков, придя с работы домой, обнаружили, что дети не вернулись из школы. На поиски был поднят весь личный состав райотдела полиции. В состав поисковых групп вошли также представители Следственного комитета, МЧС, Росгвардии и более 100 неравнодушных жителей района.

- Около 23 часов школьников нашли в лесном массиве на расстоянии примерно 14 километров от поселка Семеновка. Малолетние дети были выведены из леса и переданы бригаде скорой помощи для медицинского осмотра, - уточнили в пресс-службе МВД по РМ. - Жизнь и здоровье ребят вне опасности, каких-либо травм и телесных повреждений не обнаружено. С общим переохлаждением организма они находятся в больнице.

Полиция вернула астраханке пропавшего сына

По предварительным данным, дети возвращались из школы домой через лес. Рядом с ними находился их дворовый пес. Внезапно собака забежала вглубь леса, мальчики устремились вдогонку и заблудились.

По факту ЧП СУ СК РФ по РМ организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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