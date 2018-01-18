В Северодвинске отца осудили за порку детей ремнем

В Архангельской области вынесли приговор жителю Северодвинска: мужчина обвинялся в неисполнении родительских обязанностей и истязании несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Следствие и суд установили, что мужчина не проявлял должной заботы о 14-летнем сыне и 12-летней дочери. Более того, с августа 2016 года по январь 2017-го он регулярно порол их ремнем за непослушание и плохие отметки в школе.

Своей вины отец так и не признал, а порку детей объяснил "методами воспитания". Однако суд такие методы признал недопустимыми и приговорил северянина к трем годам и одному месяцу условно. Кроме того, мужчину обязали выплатить собственным детям компенсацию морального вреда.