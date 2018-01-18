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18.01.2018 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП

Текст: Алексей Васильев (Вологодская область)

В Вологодской области при столкновении трех машин погибли четыре человека.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, трагедия произошла в Шекснинсокм районе на 72-м километре трассы Вологда - Новая Ладога в 07.25.

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По данным вологодского УГИБДД, 57-летний водитель на "Волге" (ГАЗ-3110) вылетел на встречную полосу, столкнулся с "Газелью", а затем устроил лобовой таран ВАЗ-2110. В результате аварии погибли 43-летний водитель Lada вместе с двумя пассажирами и 65-летняя пассажирка "Волги". Сам виновник аварии остался жив, хотя и попал в больницу - так же, как еще два его пассажира и 29-летний мужчина, сидевший в Lada.

На ликвидацию последствий ДТП были направлены 22 спасателя и девять спецмашин.

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