В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП

В Вологодской области при столкновении трех машин погибли четыре человека.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, трагедия произошла в Шекснинсокм районе на 72-м километре трассы Вологда - Новая Ладога в 07.25.

По данным вологодского УГИБДД, 57-летний водитель на "Волге" (ГАЗ-3110) вылетел на встречную полосу, столкнулся с "Газелью", а затем устроил лобовой таран ВАЗ-2110. В результате аварии погибли 43-летний водитель Lada вместе с двумя пассажирами и 65-летняя пассажирка "Волги". Сам виновник аварии остался жив, хотя и попал в больницу - так же, как еще два его пассажира и 29-летний мужчина, сидевший в Lada.

На ликвидацию последствий ДТП были направлены 22 спасателя и девять спецмашин.