В российский прокат выходит сатирический фильм Армандо Иануччи "Смерть Сталина". Мировая премьера состоялась на международном фестивале в Торонто, и по ощущениям обозревателя "РГ" за рубежом в оригинале он кажется гораздо смешнее. Русский перевод (дубляж неплох, сделан с учетом нашего менталитета) приближает картину к российским реалиям, и фильм воспринимается не столько смешным, сколько грустным. Мы беседуем с режиссером Армандо Иануччи после премьеры в Торонто.

Создается впечатление, что у вас особые отношения с Россией. У вас есть российские корни?

Армандо Иануччи: Нет, но российская история для меня источник потрясений. Еще я фанат русской классической музыки. Люблю Шостаковича, знаю об его судьбе.

Но музыки Шостаковича в вашем фильме нет...

Армандо Иануччи: В фильме оригинальная музыка, но композитор вдохновлялся именно Шостаковичем. Кстати, первый варинат монтажа я делал именно под записи Шостаковича.

Откуда у вас столь подробная информация о России сталинского времени? Что вы читали и смотрели?

Армандо Иануччи: Не очень много. Смотрел "Утомленные солнцем", разные голливудские работы - на предмет того, чего нужно избегать, рассказывая историю о Сталине. Какое-то время мы провели в Москве - осмотрели Кремль, дачу Сталина, квартиры в домах тех времен, чтобы воссоздать правильно интерьеры.

Что вдохновило вас на создание фильма? Неужели комиксы?

Армандо Иануччи: Это была французская графическая новелла, права на которую приобрел продюсер. Он и предложил мне снять фильм. Я в то время работал нал сериалом "Вице-президент" (Veep) в Америке, но продюсер пообещал подождать меня. Познакомившись с материалом, я нашел его замечательным - сразу же увлекся этой обстановкой всеобщей паранойи: как люди боятся друг друга и говорят исключительно "правильными" формулами. И какими они обмениваются взглядами. И вообще - как ведут себя те, кто приближен к власти.

"Я сразу же увлекся обстановкой всеобщей советской паранойи"

Смотря ваш фильм, я вспоминала картины о Цезаре, о Людовике XIV: когда умирает тиран, люди в разных странах ведут себя одинаково.

Армандо Иануччи: Да, очень похоже: приближенные к трону всегда начинают войну друг с другом. Так было и во времена Александра Македонского. Мы снимали фильм летом 2016 года и начали показывать его в 2017-м. Дональд Трамп к тому времени уже стал президентом, и первые зрители меня спрашивали: "Это о нем, да?" Но когда мы снимали, Трамп еще не выиграл выборы; фильм не о нем, а о любом правителе, кто считает себя сильным лидером и при ком люди боятся говорить то, что думают.

Как проходил кастинг?

Армандо Иануччи: Я начал с Берии, в роли которого видел только театрального британского актера Саймона Рассела. Нужен был кто-то на контрасте для роли Хрущева: я выбрал Стива Бушеми. Он может быть и смешным клоуном, и ужасающим диктатором. Нам нужно было показать преображение Хрущева - от молодого и неопытного, никем всерьез не воспринимаемого, до человека, который управляет всем.

В картине все герои - клоуны. И действие словно в цирке происходит.

Армандо Иануччи: Да, так и есть. Зловещий цирк.

Пианистка, героиня Ольги Куриленко, это реальный персонаж?

Армандо Иануччи: Прототип - великая пианистка Мария Юдина. История со спешной записью моцартовского концерта специально для Сталина подлинная. Героиня - чистая и хрупкая, но со стальным стержнем внутри.

Вы сняли несколько сцен в Москве. Должна признаться, я узнавала современную Москву, не ту, что была в сталинскую эпоху.

Армандо Иануччи: Мы сняли несколько планов в Москве, но немного, в основном на Красной площади. А Лубянку и еще несколько планов Москвы 50-х - в Киеве. Когда мы были в Москве, я много фотографировал улицы, старые здания, и это очень помогло, потому что позднее в Лондоне, где снималась большая часть фильма, мы воссоздавали все это.

Вы обладаете большой внутренней свободой. Я не могу представить себе русского режиссера, который бы снял подобную сатиру о тех временах.

Армандо Иануччи: Мне говорили то же самое, когда я делал сериал "Вице-президент": нужен кто-то извне, чтобы мог посмотреть на происходящее со стороны. Вблизи трудно увидеть картину целиком.

Фильм "Смерть Сталина" в российском прокате с 25 января.